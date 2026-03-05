Рейтинг@Mail.ru
19:08 05.03.2026
Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы
Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы
Летевшие в Дубай, но совершивших вынужденную посадку в Баку, российские туристы доехали до Махачкалы, рассказал один из пассажиров. РИА Новости, 05.03.2026
Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы

Не попавшие в Дубай россияне доехали из Баку до Махачкалы, рассказал турист

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Летевшие в Дубай, но совершивших вынужденную посадку в Баку, российские туристы доехали до Махачкалы, рассказал один из пассажиров.
Он уточнил, что путешественники в ближайшее время отправятся из Дагестана в Москву на самолете.
"Как я понимаю, часть летит на рейсе, который задержали до 20.40, у нас в 21.40, пока без задержек. Часть осталась тут на день", - рассказал турист 360.ru.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказала, как россияне могут вернуть стоимость тура в ОАЭ
2 марта, 17:23
По сообщению посольства РФ в Азербайджане, 28 февраля туристы летели в Дубай, однако в связи с закрытием воздушного пространства ОАЭ их рейсы были перенаправлены в Баку. Пятого марта государственную границу между Азербайджаном и Россией через КПП "Самур" пересекла организованная группа российских граждан численностью 17 человек, уточнили в дипмиссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран никогда не сдастся, заявил посол в России
Вчера, 17:28
 
