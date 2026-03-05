Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 345 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Гришино, Золотой Колодезь, Вольное, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
