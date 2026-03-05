Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 05.03.2026 (обновлено: 12:48 05.03.2026)
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции
Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 345 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции

ВСУ потеряли свыше 345 военных в зоне войск "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 345 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Гришино, Золотой Колодезь, Вольное, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
