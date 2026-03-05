Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 345 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.