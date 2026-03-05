https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078812053.html
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову - РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
Суд может назначить до 25 лет лишения свободы по предъявленным обвинениям бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, если признает его виновным,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:11:00+03:00
2026-03-05T17:11:00+03:00
2026-03-05T17:52:00+03:00
происшествия
россия
руслан цаликов
александр карабанов
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_739e69f4775a367d8aa000b71f6a1e9e.jpg
https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078783783.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b646822277c46e6d6dd28cba33031ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, руслан цаликов, александр карабанов, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Руслан Цаликов, Александр Карабанов, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
Адвокат Карабанов: срок наказания Цаликову не может превышать 25 лет