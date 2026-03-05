Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд может назначить до 25 лет лишения свободы по предъявленным обвинениям бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, если признает его виновным, заявил РИА Новости глава московской адвокатской коллегии "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов.

"Если судья будет выносить приговор, то воспользуется в любом случае принципом частичного сложения наказания, срок не будет превышать 25 лет. Кроме того, по сложившейся практике в рамках уголовного дела на все имущество обвиняемого будет наложен арест, который, в общем-то, пойдет в погашение ущерба", - сказал собеседник агентства.