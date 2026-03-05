Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 05.03.2026 (обновлено: 17:52 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078812053.html
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову - РИА Новости, 05.03.2026
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
Суд может назначить до 25 лет лишения свободы по предъявленным обвинениям бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, если признает его виновным,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:11:00+03:00
2026-03-05T17:52:00+03:00
происшествия
россия
руслан цаликов
александр карабанов
сергей шойгу
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_739e69f4775a367d8aa000b71f6a1e9e.jpg
https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078783783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b646822277c46e6d6dd28cba33031ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, руслан цаликов, александр карабанов, сергей шойгу, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Руслан Цаликов, Александр Карабанов, Сергей Шойгу, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову

Адвокат Карабанов: срок наказания Цаликову не может превышать 25 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руслан Цаликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд может назначить до 25 лет лишения свободы по предъявленным обвинениям бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову, если признает его виновным, заявил РИА Новости глава московской адвокатской коллегии "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов.
"Если судья будет выносить приговор, то воспользуется в любом случае принципом частичного сложения наказания, срок не будет превышать 25 лет. Кроме того, по сложившейся практике в рамках уголовного дела на все имущество обвиняемого будет наложен арест, который, в общем-то, пойдет в погашение ущерба", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках уголовного дела будут проверены лица, аффилированные с Цаликовым. "И в том числе, если он легализовал свое имущество через своих подставных лиц, на имущество этих лиц также будут наложены аресты", - добавил Карабанов.
Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщил СК РФ. Участники созданной Цаликовым банды похищали бюджетные средства в 2017-2024 годах, считают в СК.
Цаликов долгое время был заместителем Сергея Шойгу в МЧС, с 2012 года занимал должность заместителя министра обороны, с декабря 2015 и вплоть до июня 2024 года – первого замглавы.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
Вчера, 15:59
 
ПроисшествияРоссияРуслан ЦаликовАлександр КарабановСергей ШойгуСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала