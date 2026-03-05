Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 05.03.2026 (обновлено: 17:32 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078783783.html
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова - РИА Новости, 05.03.2026
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
Против бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:59:00+03:00
2026-03-05T17:32:00+03:00
происшествия
россия
руслан цаликов
следственный комитет россии (ск рф)
сергей шойгу
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_739e69f4775a367d8aa000b71f6a1e9e.jpg
https://ria.ru/20260305/mumindzhanov-2078742096.html
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078693323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078784595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b646822277c46e6d6dd28cba33031ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, руслан цаликов, следственный комитет россии (ск рф), сергей шойгу, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Руслан Цаликов, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Шойгу, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова

Против бывшего первого замминистра обороны Цаликова возбудили уголовное дело

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руслан Цаликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении, сообщили РИА Новости в СК.
«

"Возбуждено уголовное дело <...> о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве", — рассказали в ведомстве.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд вынес приговор генералу Муминджанову за получение взятки
Вчера, 14:20
Цаликова задержали, меру пресечения ему изберет Басманный суд. Его обвиняют по 12 эпизодам растраты и отмывания денег, а также по двум эпизодам получения взяток.
В 2025-м он давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате.
По мнению главы адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергея Жорина, Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.
В 1994-2000 годах Цаликов был начальником Главного финансово-экономического управления, а затем руководителем Департамента финансово-экономической деятельности МЧС. Министерство в то время возглавлял Сергей Шойгу.
В 2012-м Шойгу стал губернатором Московской области, а Цаликов — вице-губернатором. После этого они перешли в Минобороны в качестве министра и его заместителя соответственно. На позицию первого замминистра обороны Цаликова назначили в 2015 году. В 2024-м Владимир Путин освободил его от должности.
В оборонном ведомстве он занимался вопросами расквартирования войск, жилья, строительства и капремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
Вчера, 11:50
 
ПроисшествияРоссияРуслан ЦаликовСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ШойгуТимур ИвановМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала