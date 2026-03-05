https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078783783.html
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
2026-03-05T15:59:00+03:00
2026-03-05T15:59:00+03:00
2026-03-05T17:32:00+03:00
происшествия
россия
руслан цаликов
следственный комитет россии (ск рф)
сергей шойгу
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Против бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении, сообщили РИА Новости в СК.
«
"Возбуждено уголовное дело <...> о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве", — рассказали в ведомстве.
Цаликова
задержали, меру пресечения ему изберет Басманный суд. Его обвиняют по 12 эпизодам растраты и отмывания денег, а также по двум эпизодам получения взяток.
В 2025-м он давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова
о растрате.
По мнению главы адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергея Жорина, Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.
В 1994-2000 годах Цаликов был начальником Главного финансово-экономического управления, а затем руководителем Департамента финансово-экономической деятельности МЧС
. Министерство в то время возглавлял Сергей Шойгу
.
В 2012-м Шойгу стал губернатором Московской области
, а Цаликов — вице-губернатором. После этого они перешли в Минобороны в качестве министра и его заместителя соответственно. На позицию первого замминистра обороны Цаликова назначили в 2015 году. В 2024-м Владимир Путин
освободил его от должности.
В оборонном ведомстве он занимался вопросами расквартирования войск, жилья, строительства и капремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.