ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране
Израиль нанес удар по расположенной в Тегеране базе добровольческих "мобилизационных сил" Ирана "Басидж" , которые связаны с Корпусом стражей исламской... РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране
