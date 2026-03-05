Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране - РИА Новости, 05.03.2026
15:37 05.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, тегеран (город), иран, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана в Тегеране

ЦАХАЛ заявила об ударе по базе мобилизационных сил Ирана "Басидж" в Тегеране

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль нанес удар по расположенной в Тегеране базе добровольческих "мобилизационных сил" Ирана "Басидж" , которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Были нанесены удары... по базе сил "Басидж" в Тегеране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
"Басидж" - "мобилизационные силы" из числа добровольцев, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции и иранскими силовиками.
Последствия атаки на танкер в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе
В миреИзраильТегеран (город)ИранКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
