Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав выразил готовность остаться в хоккейном клубе для полноценной работы в Китае. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тренер "Шанхайских драконов" Лав готов работать в Китае на постоянной основе
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав выразил готовность остаться в хоккейном клубе для полноценной работы в Китае.
"Шанхайские драконы" в четверг проиграли новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:2 в вынесенном матче в Шанхае, который состоялся в рамках KHL World Games. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых сообщил журналистам, что "Шанхайские драконы", вероятно, проведут сезон-2026/27 в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", где команда играет свои домашние матчи в сезоне-2025/26.
"Я впервые в Китае. Это прекрасный для меня опыт. Здесь все на высшем уровне, замечательный город Шанхай, хорошая арена, гостеприимство. Единственный момент - очень большой размер ледовой площадки, это непривычно для нас. Из-за этого матч был слишком медленный. Хотелось больше скорости. Уверен, наш соперник того же мнения. Я готов работать здесь, в Шанхае, не в отдельных матчах, а на постоянной основе. Моя работа - тренировать хоккеистов. Все, что я здесь увидел, что касается условий, тренировочного процесса и арены, находится на высшем уровне. Люди здесь прикладывают все возможные усилия, чтобы команде было комфортно в Шанхае", - сказал Лав на пресс-конференции.
"Я немного посматривал на трибуны во время матча. В начале игры на трибунах было тихо, ведь здешние зрители больше смотрели хоккей, наблюдали, что вообще происходит. Но впоследствии стало больше эмоций, болельщики реагировали на это. Я думаю, что зрители получили шоу", - добавил тренер.