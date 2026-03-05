Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае

"Шанхайские драконы" в четверг проиграли новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:2 в вынесенном матче в Шанхае, который состоялся в рамках KHL World Games. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых сообщил журналистам, что "Шанхайские драконы", вероятно, проведут сезон-2026/27 в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", где команда играет свои домашние матчи в сезоне-2025/26.

"Я впервые в Китае. Это прекрасный для меня опыт. Здесь все на высшем уровне, замечательный город Шанхай, хорошая арена, гостеприимство. Единственный момент - очень большой размер ледовой площадки, это непривычно для нас. Из-за этого матч был слишком медленный. Хотелось больше скорости. Уверен, наш соперник того же мнения. Я готов работать здесь, в Шанхае, не в отдельных матчах, а на постоянной основе. Моя работа - тренировать хоккеистов. Все, что я здесь увидел, что касается условий, тренировочного процесса и арены, находится на высшем уровне. Люди здесь прикладывают все возможные усилия, чтобы команде было комфортно в Шанхае", - сказал Лав на пресс-конференции.