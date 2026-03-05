Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
18:06 05.03.2026 (обновлено: 18:07 05.03.2026)
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае
Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав выразил готовность остаться в хоккейном клубе для полноценной работы в Китае. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
шанхай, китай, санкт-петербург, сергей белов, шанхайские драконы
Хоккей, Шанхай, Китай, Санкт-Петербург, Сергей Белов, Шанхайские драконы
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что готов остаться работать в Китае

Тренер "Шанхайских драконов" Лав готов работать в Китае на постоянной основе

© Фото : Соцсети клуба КХЛ "Шанхайские драконы"Новый главный тренер клуба КХЛ "Шанхайские драконы" Митч Лав
Новый главный тренер клуба КХЛ Шанхайские драконы Митч Лав - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Соцсети клуба КХЛ "Шанхайские драконы"
Новый главный тренер клуба КХЛ "Шанхайские драконы" Митч Лав. Архивное фото
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав выразил готовность остаться в хоккейном клубе для полноценной работы в Китае.
"Шанхайские драконы" в четверг проиграли новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:2 в вынесенном матче в Шанхае, который состоялся в рамках KHL World Games. Ранее генеральный директор клуба Сергей Белых сообщил журналистам, что "Шанхайские драконы", вероятно, проведут сезон-2026/27 в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", где команда играет свои домашние матчи в сезоне-2025/26.
"Я впервые в Китае. Это прекрасный для меня опыт. Здесь все на высшем уровне, замечательный город Шанхай, хорошая арена, гостеприимство. Единственный момент - очень большой размер ледовой площадки, это непривычно для нас. Из-за этого матч был слишком медленный. Хотелось больше скорости. Уверен, наш соперник того же мнения. Я готов работать здесь, в Шанхае, не в отдельных матчах, а на постоянной основе. Моя работа - тренировать хоккеистов. Все, что я здесь увидел, что касается условий, тренировочного процесса и арены, находится на высшем уровне. Люди здесь прикладывают все возможные усилия, чтобы команде было комфортно в Шанхае", - сказал Лав на пресс-конференции.
"Я немного посматривал на трибуны во время матча. В начале игры на трибунах было тихо, ведь здешние зрители больше смотрели хоккей, наблюдали, что вообще происходит. Но впоследствии стало больше эмоций, болельщики реагировали на это. Я думаю, что зрители получили шоу", - добавил тренер.
ХоккейШанхайКитайСанкт-ПетербургСергей БеловШанхайские драконы
 
Заголовок открываемого материала