Суд отправил Цаликова под домашний арест
Басманный суд отправил бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:56:00+03:00
2026-03-05T21:56:00+03:00
2026-03-05T22:58:00+03:00
руслан цаликов
москва
происшествия
россия
тимур иванов
https://ria.ru/20260305/mumindzhanov-2078742096.html
https://ria.ru/20260211/ivanov-2073704741.html
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Басманный суд отправил бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова под домашний арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Басманный районный суд <...> удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток", — говорится в публикации
.
Цаликова обвиняют по 12 эпизодам растраты и отмывания денег, а также по двум эпизодам получения взяток. По данным СК, он создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах воровали бюджетные средства.
В 2025-м он давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова
о растрате.
По мнению главы адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергея Жорина, Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.
В 1994-2000 годах Цаликов был начальником Главного финансово-экономического управления, а затем руководителем Департамента финансово-экономической деятельности МЧС
. Министерство в то время возглавлял Сергей Шойгу
.
В 2012-м Шойгу стал губернатором Московской области
, а Цаликов — вице-губернатором. После этого они перешли в Минобороны в качестве министра и его заместителя соответственно. На позицию первого замминистра обороны Цаликова назначили в 2015 году. В 2024-м Владимир Путин
освободил его от должности.
В оборонном ведомстве он занимался вопросами расквартирования войск, жилья, строительства и капремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.