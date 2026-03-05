Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна
14:22 05.03.2026
В конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна
В конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна
Комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США проголосовал за вызов генерального прокурора Пэм Бонди для дачи показаний по... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
джеффри эпштейн
лорен боберт
скотт перри
конгресс сша
в мире, джеффри эпштейн, лорен боберт, скотт перри, конгресс сша
В мире, Джеффри Эпштейн, Лорен Боберт, Скотт Перри, Конгресс США
В конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна

WP: в конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США проголосовал за вызов генерального прокурора Пэм Бонди для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна и публикации материалов расследования, сообщает газета Washington Post.
"На протяжении месяцев генеральный прокурор Бонди играла ключевую роль в сокрытии файлов Эпштейна со стороны Белого дома и не выполнила требование о предоставлении полных, неотредактированных документов. Американский народ заслуживает прозрачности, а жертвы - справедливости", - заявил ведущий демократ в комитете Роберт Гарсия.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна
4 марта, 15:01
Как отмечает издание, повестка обязывает Бонди явиться на закрытое заседание комитета и дать показания о том, как министерство юстиции проводило расследование в отношении Эпштейна и его окружения, а также о публикации материалов по этому делу.
Инициатором рассмотрения вопроса о вызове генпрокурора выступила республиканка Нэнси Мейс. За принятие решения проголосовали все демократы в комитете, а также несколько республиканцев, включая Лорен Боберт, Майкла Клауда, Скотта Перри и Тима Бёрчетта.
Закон о прозрачности файлов Эпштейна требовал от министерства юстиции опубликовать все документы по делу до 19 декабря. По данным Washington Post, ведомство к этому сроку обнародовало более 100 тысяч страниц материалов, однако значительная часть файлов была опубликована только в конце января, что вызвало критику со стороны демократов и части республиканцев.
Министерство юстиции на протяжении последних месяцев подвергается критике из-за сроков публикации документов, уровня редактирования материалов и временного закрытия доступа к некоторым файлам. Ряд законодателей также обвинял ведомство в том, что оно удерживает часть документов, которые должны быть опубликованы по требованию конгресса.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Билл Гейтс дал показания по делу Эпштейна, пишут СМИ
4 марта, 11:59
 
В миреДжеффри ЭпштейнЛорен БобертСкотт ПерриКонгресс США
 
 
