В конгрессе США проголосовали за вызов генпрокурора по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США проголосовал за вызов генерального прокурора Пэм Бонди для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна и публикации материалов расследования, сообщает газета Washington Post

"На протяжении месяцев генеральный прокурор Бонди играла ключевую роль в сокрытии файлов Эпштейна со стороны Белого дома и не выполнила требование о предоставлении полных, неотредактированных документов. Американский народ заслуживает прозрачности, а жертвы - справедливости", - заявил ведущий демократ в комитете Роберт Гарсия.

Как отмечает издание, повестка обязывает Бонди явиться на закрытое заседание комитета и дать показания о том, как министерство юстиции проводило расследование в отношении Эпштейна и его окружения, а также о публикации материалов по этому делу.

Инициатором рассмотрения вопроса о вызове генпрокурора выступила республиканка Нэнси Мейс. За принятие решения проголосовали все демократы в комитете, а также несколько республиканцев, включая Лорен Боберт , Майкла Клауда, Скотта Перри и Тима Бёрчетта.

Закон о прозрачности файлов Эпштейна требовал от министерства юстиции опубликовать все документы по делу до 19 декабря. По данным Washington Post, ведомство к этому сроку обнародовало более 100 тысяч страниц материалов, однако значительная часть файлов была опубликована только в конце января, что вызвало критику со стороны демократов и части республиканцев.