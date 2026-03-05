Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Южная Корея обсуждают переброску военных сил на Ближний Восток
10:55 05.03.2026
СМИ: США и Южная Корея обсуждают переброску военных сил на Ближний Восток
США и Южная Корея ведут консультации о возможной переброске части американских военных сил, размещённых на Корейском полуострове, на Ближний Восток на фоне... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
СМИ: США и Южная Корея обсуждают переброску военных сил на Ближний Восток

СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. США и Южная Корея ведут консультации о возможной переброске части американских военных сил, размещённых на Корейском полуострове, на Ближний Восток на фоне расширения конфликта вокруг Ирана, сообщает южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на анонимные источники в правительстве Южной Кореи.
По данным издания, между Вашингтоном и Сеулом обсуждается вопрос потребности американских войск в боеприпасах и возможное использование ресурсов, находящихся в других регионах. В том числе, пишет газета со ссылкой на правительственные источники, в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке для восполнения запасов вооружений могут быть задействованы силы США, размещённые в Южной Корее.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США опоздали с эвакуацией персонала с Ближнего Востока, пишет Politico
Вчера, 10:17
"На фоне признаков того, что иранский кризис может затянуться и потребность в боеприпасах растёт, рассматривается возможность перемещения американских сил, размещённых в других регионах, помимо Центрального командования США (CENTCOM), которое ведёт операции против Ирана", - сообщает "Тона Ильбо".
Среди вооружений, которые теоретически могут быть переброшены в регион, называются установки залпового огня M270 MLRS, находящиеся на вооружении американских войск в Республике Корея. Эти системы способны запускать тактические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, а также реактивные снаряды меньшей дальности.
По информации издания, также рассматривается возможность использования средств противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и системы THAAD. Как сообщает издание, часть из двух батарей Patriot американских войск в Южной Корее, которые были переброшены на Ближний Восток на ротационной основе, до сих пор остаётся в регионе.
Ранее 2 марта высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что консультации между Южной Кореей и США относительно использования сил американских войск в Республике Корея ведутся, но позиции согласовывают так, чтобы это "не нанесло ущерба объединённой оборонной готовности".
США вывели большинство военных с баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет
4 марта, 16:21
США вывели большинство военных с баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет
4 марта, 16:21
 
