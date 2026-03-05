СМИ: США и Южная Корея обсуждают переброску военных сил на Ближний Восток

СЕУЛ, 5 мар - РИА Новости. США и Южная Корея ведут консультации о возможной переброске части американских военных сил, размещённых на Корейском полуострове, на Ближний Восток на фоне расширения конфликта вокруг Ирана, сообщает южнокорейская газета " США и Южная Корея ведут консультации о возможной переброске части американских военных сил, размещённых на Корейском полуострове, на Ближний Восток на фоне расширения конфликта вокруг Ирана, сообщает южнокорейская газета " Тона Ильбо " со ссылкой на анонимные источники в правительстве Южной Кореи.

По данным издания, между Вашингтоном Сеулом обсуждается вопрос потребности американских войск в боеприпасах и возможное использование ресурсов, находящихся в других регионах. В том числе, пишет газета со ссылкой на правительственные источники, в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке для восполнения запасов вооружений могут быть задействованы силы США , размещённые в Южной Корее

"На фоне признаков того, что иранский кризис может затянуться и потребность в боеприпасах растёт, рассматривается возможность перемещения американских сил, размещённых в других регионах, помимо Центрального командования США (CENTCOM), которое ведёт операции против Ирана", - сообщает "Тона Ильбо".

Среди вооружений, которые теоретически могут быть переброшены в регион, называются установки залпового огня M270 MLRS, находящиеся на вооружении американских войск в Республике Корея. Эти системы способны запускать тактические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, а также реактивные снаряды меньшей дальности.

По информации издания, также рассматривается возможность использования средств противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и системы THAAD. Как сообщает издание, часть из двух батарей Patriot американских войск в Южной Корее, которые были переброшены на Ближний Восток на ротационной основе, до сих пор остаётся в регионе.