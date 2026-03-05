СМИ назвали стоимость американской торпеды, потопившей иранский фрегат

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американская торпеда, потопившая иранский фрегат недалеко от Шри-Ланки, стоит около 4,2 миллиона долларов, сообщает телеканал Fox News.
Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
"Согласно последним данным, стоимость одной торпеды составляет примерно 4,2 миллиона долларов", - сообщает телеканал.
Отмечается, что торпеда несет боевую часть весом 650 фунтов (около 250 килограммов) и предназначена не для прямого попадания в корабль, а для взрыва под ним. Это создает огромный паровой пузырь, который разрывает корпус судна пополам.
После потопления фрегата Шри-Ланка в соответствии с международными соглашениями возглавила спасательную и поисковую операцию в районе. Военно-морские силы Шри-Ланки спасли 32 человека, которые сейчас проходят лечение в Национальной больнице Карапитии. В связи с развитием ситуации меры безопасности в больнице были усилены.