СМИ назвали стоимость американской торпеды, потопившей иранский фрегат
16:09 05.03.2026
СМИ назвали стоимость американской торпеды, потопившей иранский фрегат
Американская торпеда, потопившая иранский фрегат недалеко от Шри-Ланки, стоит около 4,2 миллиона долларов, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
шри-ланка
сша
индийский океан
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, шри-ланка, сша, индийский океан, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шри-Ланка, США, Индийский океан, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Noel CelisВоенные моряки поднимают флаг на корабле ВМФ США
Военные моряки поднимают флаг на корабле ВМФ США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Noel Celis
Военные моряки поднимают флаг на корабле ВМФ США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американская торпеда, потопившая иранский фрегат недалеко от Шри-Ланки, стоит около 4,2 миллиона долларов, сообщает телеканал Fox News.
Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
"Согласно последним данным, стоимость одной торпеды составляет примерно 4,2 миллиона долларов", - сообщает телеканал.
Отмечается, что торпеда несет боевую часть весом 650 фунтов (около 250 килограммов) и предназначена не для прямого попадания в корабль, а для взрыва под ним. Это создает огромный паровой пузырь, который разрывает корпус судна пополам.
После потопления фрегата Шри-Ланка в соответствии с международными соглашениями возглавила спасательную и поисковую операцию в районе. Военно-морские силы Шри-Ланки спасли 32 человека, которые сейчас проходят лечение в Национальной больнице Карапитии. В связи с развитием ситуации меры безопасности в больнице были усилены.
На месте затопления иранского корабля у берегов Шри-Ланки нашли 80 тел
4 марта, 17:09
 
