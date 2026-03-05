СМИ назвали стоимость американской торпеды, потопившей иранский фрегат

Отмечается, что торпеда несет боевую часть весом 650 фунтов (около 250 килограммов) и предназначена не для прямого попадания в корабль, а для взрыва под ним. Это создает огромный паровой пузырь, который разрывает корпус судна пополам.

После потопления фрегата Шри-Ланка в соответствии с международными соглашениями возглавила спасательную и поисковую операцию в районе. Военно-морские силы Шри-Ланки спасли 32 человека, которые сейчас проходят лечение в Национальной больнице Карапитии. В связи с развитием ситуации меры безопасности в больнице были усилены.