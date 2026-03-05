https://ria.ru/20260305/shoygu-2078782882.html
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной
05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по Ирану - это совершенно ничем не обоснованная и очень опасная война, развязанная без...
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной, начатой без понимания последствий