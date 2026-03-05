Рейтинг@Mail.ru
15:57 05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по Ирану - это совершенно ничем не обоснованная и очень опасная война, развязанная без... РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной

Шойгу назвал удары по Ирану опасной войной, начатой без понимания последствий

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по Ирану - это совершенно ничем не обоснованная и очень опасная война, развязанная без понимания, к чему это может привести.
Шойгу заявил журналистам, что "те, кто сегодня развязал эту совершенно ничем не обоснованную и очень опасную войну без чёткого понимания того, к чему это может привести", занимаются разрушением архитектуры мировой безопасности.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
