Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/shojgu-2078767511.html
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Один день перекрытия Ормузского пролива - это 7 миллиардов долларов убытка всем, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:22:00+03:00
2026-03-05T15:22:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20260305/shojgu-2078753607.html
https://ria.ru/20260305/moskva-2078754966.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, сергей шойгу
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Сергей Шойгу
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива

Шойгу: один день перекрытия Ормузского пролива — 7 миллиардов долларов убытка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Один день перекрытия Ормузского пролива - это 7 миллиардов долларов убытка всем, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
"По оценкам, один день перекрытия Ормузского пролива и прохода по нему – это 7 миллиардов долларов убытка всем". – сказал Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Вчера, 14:48
Ормузский пролив находится под контролем Ирана, исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщила ранее служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) по связям с общественностью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу
Вчера, 14:50
 
В миреИранОрмузский проливСШАСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала