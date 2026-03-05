https://ria.ru/20260305/shojgu-2078767511.html
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Один день перекрытия Ормузского пролива - это 7 миллиардов долларов убытка всем, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя... РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива
Шойгу: один день перекрытия Ормузского пролива — 7 миллиардов долларов убытка