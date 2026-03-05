https://ria.ru/20260305/shojgu-2078753607.html
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
россия
сергей шойгу
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Шойгу: ситуация в Иране имеет серьезные последствия и скажется на энергетике