Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
14:48 05.03.2026
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
россия
сергей шойгу
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
в мире, иран, россия, сергей шойгу, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Сергей Шойгу, Военная операция США и Израиля против Ирана
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана

Шойгу: ситуация в Иране имеет серьезные последствия и скажется на энергетике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана уже имеет крайне серьезные последствия, они еще долго будут сказываться в энергетике, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы сегодня имеем дело с крайне серьезными последствиями, которые будут еще долго-долго-долго сказываться на жизни не только этого региона (Ирана - ред.), а в целом планеты. Это касается и энергетического, и продовольственного вопросов, это касается и сжиженного природного газа, и нефти, это касается и логистики", - сказал Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Шойгу назвал удары по Ирану беспрецедентным пренебрежением правом
В миреИранРоссияСергей ШойгуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
