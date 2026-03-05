Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов

«

"Участие в "Аэрофлот Опен", наверное, сыграло неплохую для меня роль в процессе подготовки к турниру претендентов. Думаю, что если бы в этом году я не принял участие ни в одном соревновании до турнира на Кипре, то было бы хуже, чем сейчас. Немного поиграл здесь, размялся, почувствовал какую-то уверенность и более-менее вошел в ритм и в форму. Мои шансы? Списки фаворитов уже составили, а я буду стараться показывать свою лучшую игру. Посмотрим, к чему это приведет", - сказал Есипенко РИА Новости.