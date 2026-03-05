Рейтинг@Mail.ru
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 05.03.2026 (обновлено: 21:38 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/shakhmaty-2078863537.html
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассчитывает на то, что выступление на "Аэрофлот Опен" в Москве поможет ему обрести игровой ритм перед турниром... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T21:28:00+03:00
2026-03-05T21:38:00+03:00
спорт
москва
андрей есипенко
аэрофлот
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_0:30:2947:1688_1920x0_80_0_0_679c177f6609db71829ccbf1a2baa1fa.jpg
https://ria.ru/20260227/shakhmaty-2077276754.html
https://ria.ru/20260111/ssha-2067219605.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c82238565ef8d3bec566ae333e9dce4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, андрей есипенко, аэрофлот, шахматы
Спорт, Москва, Андрей Есипенко, Аэрофлот, Шахматы
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов

Есипенко: надеюсь, игра в Москве поможет обрести ритм к турниру претендентов

© РИА Новости / Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкАндрей Есипенко
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в медиабанк
Андрей Есипенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассчитывает на то, что выступление на "Аэрофлот Опен" в Москве поможет ему обрести игровой ритм перед турниром претендентов на мировую корону.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре в период с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Есипенко, а также Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
Участник международного фестиваля Российская шахматная корона - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
27 февраля, 20:00
«
"Участие в "Аэрофлот Опен", наверное, сыграло неплохую для меня роль в процессе подготовки к турниру претендентов. Думаю, что если бы в этом году я не принял участие ни в одном соревновании до турнира на Кипре, то было бы хуже, чем сейчас. Немного поиграл здесь, размялся, почувствовал какую-то уверенность и более-менее вошел в ритм и в форму. Мои шансы? Списки фаворитов уже составили, а я буду стараться показывать свою лучшую игру. Посмотрим, к чему это приведет", - сказал Есипенко РИА Новости.
"То, что я не попал здесь в призеры, – немного обидно, но это не конец света. Я нормально к этому отношусь", - отметил гроссмейстер, в прошлом году занявший третье место на "Аэрофлот Опен".
Есипенко на турнире в Москве набрал 6,5 очка из 9, поделил 2-16 места, но по коэффициенту стал девятым.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов
11 января, 13:01
 
СпортМоскваАндрей ЕсипенкоАэрофлотШахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала