https://ria.ru/20260305/shakhmaty-2078863537.html
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассчитывает на то, что выступление на "Аэрофлот Опен" в Москве поможет ему обрести игровой ритм перед турниром... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T21:28:00+03:00
2026-03-05T21:28:00+03:00
2026-03-05T21:38:00+03:00
спорт
москва
андрей есипенко
аэрофлот
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_0:30:2947:1688_1920x0_80_0_0_679c177f6609db71829ccbf1a2baa1fa.jpg
https://ria.ru/20260227/shakhmaty-2077276754.html
https://ria.ru/20260111/ssha-2067219605.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055302426_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_c82238565ef8d3bec566ae333e9dce4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, андрей есипенко, аэрофлот, шахматы
Спорт, Москва, Андрей Есипенко, Аэрофлот, Шахматы
Есипенко рассказал о подготовке к турниру претендентов
Есипенко: надеюсь, игра в Москве поможет обрести ритм к турниру претендентов
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассчитывает на то, что выступление на "Аэрофлот Опен" в Москве поможет ему обрести игровой ритм перед турниром претендентов на мировую корону.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре в период с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Есипенко, а также Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
«
"Участие в "Аэрофлот Опен", наверное, сыграло неплохую для меня роль в процессе подготовки к турниру претендентов. Думаю, что если бы в этом году я не принял участие ни в одном соревновании до турнира на Кипре, то было бы хуже, чем сейчас. Немного поиграл здесь, размялся, почувствовал какую-то уверенность и более-менее вошел в ритм и в форму. Мои шансы? Списки фаворитов уже составили, а я буду стараться показывать свою лучшую игру. Посмотрим, к чему это приведет", - сказал Есипенко РИА Новости.
"То, что я не попал здесь в призеры, – немного обидно, но это не конец света. Я нормально к этому отношусь", - отметил гроссмейстер, в прошлом году занявший третье место на "Аэрофлот
Опен".
Есипенко
на турнире в Москве
набрал 6,5 очка из 9, поделил 2-16 места, но по коэффициенту стал девятым.