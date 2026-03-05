Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана заявил, что посольство поможет Сабурову при его обращения
15:18 05.03.2026 (обновлено: 23:04 05.03.2026)
МИД Казахстана заявил, что посольство поможет Сабурову при его обращения
МИД Казахстана заявил, что посольство поможет Сабурову при его обращения
2026-03-05T15:18:00+03:00
2026-03-05T23:04:00+03:00
МИД Казахстана заявил, что посольство поможет Сабурову при его обращения

МИД Казахстана: посольство в России готово помочь Сабурову при его обращении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомик Нурлан Сабуров
Комик Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Комик Нурлан Сабуров. Архивное фото
АЛМА-АТА, 5 мар - РИА Новости. Посольство Казахстана в России готово оказать консульско-правовую помощь комику Нурлану Сабурову, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, в случае его обращения в диппредставительство, сообщили РИА Новости в МИД республики.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. После прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта "Внуково", после чего он вернулся на родину. В казахстанском комитете национальной безопасности республики начали проверку в отношении стендап-комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточняется.
"Гражданин республики Казахстан Нурлан Сабуров или его законные представители не обращались в посольство республики Казахстан в России. В случае обращения посольство Казахстана готово оказать консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции", - сообщили агентству в МИД.
Российский юрист Елена Ермохина рассказала РИА Новости, что Сабуров может обжаловать запрет на въезд в Россию. По ее словам, сначала необходимо подать досудебную жалобу в главное управление по вопросам миграции МВД. Если решение не будет пересмотрено, можно обратиться в районный суд. Сделать это нужно в течение трех месяцев. Таким образом, у Сабурова на эти действия осталось около двух месяцев. При этом юрист добавила, что суды строго подходят к делам о национальной безопасности и шансы на отмену запрета низкие - около 10-20% по судебной практике ВС РФ.
Сабуров родился в 1991 году в Степногорске на севере Казахстана. С детства занимался боксом. После школы он переехал в Екатеринбург, где получил высшее образование на факультете физической культуры Уральского федерального университета, во время учебы активно выступал в КВН и параллельно развивая карьеру в жанре стендапа.
