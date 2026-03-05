МИД Казахстана заявил, что посольство поможет Сабурову при его обращения

Российский юрист Елена Ермохина рассказала РИА Новости, что Сабуров может обжаловать запрет на въезд в Россию. По ее словам, сначала необходимо подать досудебную жалобу в главное управление по вопросам миграции МВД. Если решение не будет пересмотрено, можно обратиться в районный суд. Сделать это нужно в течение трех месяцев. Таким образом, у Сабурова на эти действия осталось около двух месяцев. При этом юрист добавила, что суды строго подходят к делам о национальной безопасности и шансы на отмену запрета низкие - около 10-20% по судебной практике ВС РФ.