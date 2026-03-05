https://ria.ru/20260305/ryabkov-2078769271.html
Рябков рассказал о требовании к США обеспечить безопасность россиян в Иране
Россия в контексте кризиса вокруг Ирана ставит перед США вопрос о необходимости обеспечить безопасность ее граждан, посольства и имущества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:28:00+03:00
2026-03-05T23:03:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
сергей рябков
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
россия
Новости
ru-RU
Рябков рассказал о требовании к США обеспечить безопасность россиян в Иране
Рябков: Россия потребовала от США обеспечить безопасность посольства в Иране