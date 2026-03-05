Рябков рассказал о требовании к США обеспечить безопасность россиян в Иране

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в контексте кризиса вокруг Ирана ставит перед США вопрос о необходимости обеспечить безопасность ее граждан, посольства и имущества, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.