15:10 05.03.2026
Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков
павел рожков
паралимпийский комитет россии (пкр)
павел рожков, паралимпийский комитет россии (пкр)
Павел Рожков, Паралимпийский комитет России (ПКР)
© официальный сайт ПКРВице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
Вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© официальный сайт ПКР
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены будут очень аккуратно и бережно относиться к украинцам на Паралимпийских играх в Италии.
"Что касается украинских спортсменов и делегации, мы с пониманием относимся к установкам, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совершенно другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, нашим братьям по спорту", - сказал Рожков журналистам.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах ПКР. Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады
Павел РожковПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
