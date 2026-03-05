https://ria.ru/20260305/rozhkov-2078759358.html
Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков
Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены будут очень аккуратно и бережно относиться к украинцам на... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T15:10:00+03:00
2026-03-05T15:10:00+03:00
2026-03-05T15:10:00+03:00
павел рожков
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589644029_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_b7f9a9b94a6e9c7ee7d800e41ccb4807.jpg
https://ria.ru/20260305/paralimpiada-2078754103.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589644029_45:0:600:416_1920x0_80_0_0_8db1adc7851cd8110088f88bea2cac2c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел рожков, паралимпийский комитет россии (пкр)
Павел Рожков, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков
Рожков заявил, что россияне будут бережно относиться к украинцам на Паралимпиаде