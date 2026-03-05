Россияне будут бережно относиться к украинским паралимпийцам, заявил Рожков

«

"Что касается украинских спортсменов и делегации, мы с пониманием относимся к установкам, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совершенно другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, нашим братьям по спорту", - сказал Рожков журналистам.