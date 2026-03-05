Рейтинг@Mail.ru
06:03 05.03.2026 (обновлено: 13:59 05.03.2026)
В России впервые появился органический коньяк
В России впервые появился органический коньяк
Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 05.03.2026
россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), коньяк
Россия, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Коньяк
© РИА Новости / Рамиль СитдиковКоньяк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Коньяк. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе "Роскачество-Органик", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Помимо этого процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции "от лозы до бутылки".
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
РоссияРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Коньяк
 
 
