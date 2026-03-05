https://ria.ru/20260305/rospotrebnadzor-2078616288.html
Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike
2026-03-05T00:24:00+03:00
2026-03-05T00:24:00+03:00
2026-03-05T00:30:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
adidas ag
wildberries
происшествия
республика дагестан
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор пресек масштабную схему продажи на маркетплейсе поддельной обуви марок Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS, производство предпринимателя развернулось в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В течение суток Роспотребнадзор
выявил и пресек деятельность по псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе. По данным, размещенным в Telegram-канале, на территории Российской Федерации осуществлялось производство продукции под торговыми марками Adidas
, Nike, Dr. Martens и ASICS", - рассказали в Роспотребнадзоре.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий ведомство установило личность предпринимателя, а также выяснило, что его деятельность развернулась в Республике Дагестан
, уточнили в пресс-службе.
Производство обуви было начато в 2026 году. За это время в оборот было введено свыше семи тысяч пар обуви и более одной тысячи единиц товаров легкой промышленности. Продукция продается самим предпринимателем на платформе Wildberries
.
"Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о фактах реализации продукции неизвестного происхождения. По имеющимся данным, всего было реализовано 83 пары обуви и две пары джинсов", - добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор направил соответствующие сведения в правоохранительные и таможенные органы. Проверочные мероприятия в отношении предпринимателя продолжаются. По завершении проверки будут приняты меры административного реагирования.