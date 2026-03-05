Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 05.03.2026 (обновлено: 00:30 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/rospotrebnadzor-2078616288.html
Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike
Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike - РИА Новости, 05.03.2026
Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike
Роспотребнадзор пресек масштабную схему продажи на маркетплейсе поддельной обуви марок Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS, производство предпринимателя... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T00:24:00+03:00
2026-03-05T00:30:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
adidas ag
wildberries
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20260227/shokolad-2077089773.html
https://ria.ru/20251209/poddelki-2060958586.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), adidas ag, wildberries, происшествия
Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Adidas AG, Wildberries, Происшествия

Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор пресек масштабную схему продажи на маркетплейсе поддельной обуви марок Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS, производство предпринимателя развернулось в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В течение суток Роспотребнадзор выявил и пресек деятельность по псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе. По данным, размещенным в Telegram-канале, на территории Российской Федерации осуществлялось производство продукции под торговыми марками Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Задержание производителей поддельного шоколада во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада
27 февраля, 11:19
В ходе контрольно-надзорных мероприятий ведомство установило личность предпринимателя, а также выяснило, что его деятельность развернулась в Республике Дагестан, уточнили в пресс-службе.
Производство обуви было начато в 2026 году. За это время в оборот было введено свыше семи тысяч пар обуви и более одной тысячи единиц товаров легкой промышленности. Продукция продается самим предпринимателем на платформе Wildberries.
"Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о фактах реализации продукции неизвестного происхождения. По имеющимся данным, всего было реализовано 83 пары обуви и две пары джинсов", - добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор направил соответствующие сведения в правоохранительные и таможенные органы. Проверочные мероприятия в отношении предпринимателя продолжаются. По завершении проверки будут приняты меры административного реагирования.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Aurus Cashmere обратится в суд из-за подделок на Wildberries
9 декабря 2025, 20:52
 
Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Adidas AGВайлдберриз (Wildberries)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала