Роспотребнадзор пресек схему продажи поддельной обуви Adidas и Nike

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор пресек масштабную схему продажи на маркетплейсе поддельной обуви марок Adidas, Nike, Dr. Martens и ASICS, производство предпринимателя развернулось в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В течение суток Роспотребнадзор выявил и пресек деятельность по псевдопроизводству и реализации контрафактной обуви известных мировых брендов на популярном маркетплейсе. По данным, размещенным в Telegram-канале, на территории Российской Федерации осуществлялось производство продукции под торговыми марками Adidas , Nike, Dr. Martens и ASICS", - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий ведомство установило личность предпринимателя, а также выяснило, что его деятельность развернулась в Республике Дагестан , уточнили в пресс-службе.

Производство обуви было начато в 2026 году. За это время в оборот было введено свыше семи тысяч пар обуви и более одной тысячи единиц товаров легкой промышленности. Продукция продается самим предпринимателем на платформе Wildberries

"Маркетплейс Wildberries был оперативно уведомлен о фактах реализации продукции неизвестного происхождения. По имеющимся данным, всего было реализовано 83 пары обуви и две пары джинсов", - добавили в ведомстве.