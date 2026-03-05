Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила на "Форуме в большом городе" о том, что национальная команда намерена пригласить специалистов, работающих в бальных танцах.

"Форум в большом городе", посвященный историям и опыту успешных женщин России, проходит в четверг в Москве.

« "До Олимпиады осталось два года и пять месяцев. Потом будет календарь, где будем зачеркивать дни. Это очень мало, это не целый олимпийский цикл. Сейчас мы в турборежиме начали активно работать с командой, с которой я пришла в сборную. Работы предстоит очень много", - отметила Ромашина.

В 2022 году Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила новые правила соревнований по синхронному плаванию.

"Сейчас в мире синхронного плавания большое внимание уделяется артистике. Мы будем приглашать специалистов по танцам. И не только по современным, но и подключим специалистов по бальным танцам. Потому что нам нужны специалисты по пластике. Хотим привлечь специалистов из фитнеса - мы этого никогда не делали еще. Хотим взять специалиста по фридайвингу, потому что спортсменки сидят под водой порядка 45 секунд - это очень много. Хотим проконсультироваться", - призналась Ромашина.