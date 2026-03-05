https://ria.ru/20260305/romashina-2078836650.html
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила на "Форуме в большом городе" о том, что национальная команда намерена пригласить РИА Новости Спорт, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила на "Форуме в большом городе" о том, что национальная команда намерена пригласить специалистов, работающих в бальных танцах.
"Форум в большом городе", посвященный историям и опыту успешных женщин России, проходит в четверг в Москве.
«
"До Олимпиады осталось два года и пять месяцев. Потом будет календарь, где будем зачеркивать дни. Это очень мало, это не целый олимпийский цикл. Сейчас мы в турборежиме начали активно работать с командой, с которой я пришла в сборную. Работы предстоит очень много", - отметила Ромашина.
В 2022 году Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила новые правила соревнований по синхронному плаванию.
"Сейчас в мире синхронного плавания большое внимание уделяется артистике. Мы будем приглашать специалистов по танцам. И не только по современным, но и подключим специалистов по бальным танцам. Потому что нам нужны специалисты по пластике. Хотим привлечь специалистов из фитнеса - мы этого никогда не делали еще. Хотим взять специалиста по фридайвингу, потому что спортсменки сидят под водой порядка 45 секунд - это очень много. Хотим проконсультироваться", - призналась Ромашина.
На прошедшем летом 2025 года чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Россияне были допущены до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе впервые с лета 2019 года.