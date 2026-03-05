Рейтинг@Mail.ru
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
18:31 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/romashina-2078836650.html
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам
2026-03-05T18:31:00+03:00
2026-03-05T18:31:00+03:00
светлана ромашина
синхронное плавание
летние олимпийские игры 2028
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762853745_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_96e8fa9ecc9c0e8f629cd2c3ec1e75c2.jpg
светлана ромашина, синхронное плавание, летние олимпийские игры 2028
Светлана Ромашина, Синхронное плавание, Летние Олимпийские игры 2028
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила на "Форуме в большом городе" о том, что национальная команда намерена пригласить специалистов, работающих в бальных танцах.
"Форум в большом городе", посвященный историям и опыту успешных женщин России, проходит в четверг в Москве.
«
"До Олимпиады осталось два года и пять месяцев. Потом будет календарь, где будем зачеркивать дни. Это очень мало, это не целый олимпийский цикл. Сейчас мы в турборежиме начали активно работать с командой, с которой я пришла в сборную. Работы предстоит очень много", - отметила Ромашина.
В 2022 году Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила новые правила соревнований по синхронному плаванию.
"Сейчас в мире синхронного плавания большое внимание уделяется артистике. Мы будем приглашать специалистов по танцам. И не только по современным, но и подключим специалистов по бальным танцам. Потому что нам нужны специалисты по пластике. Хотим привлечь специалистов из фитнеса - мы этого никогда не делали еще. Хотим взять специалиста по фридайвингу, потому что спортсменки сидят под водой порядка 45 секунд - это очень много. Хотим проконсультироваться", - призналась Ромашина.
На прошедшем летом 2025 года чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Россияне были допущены до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе впервые с лета 2019 года.
Светлана РомашинаСинхронное плаваниеЛетние Олимпийские игры 2028
 
