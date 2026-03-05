Рейтинг@Mail.ru
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
22:44 05.03.2026
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании Emirates из Дубая прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 05.03.2026
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург

Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании Emirates из Дубая прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
"Прибыл", - говорится на онлайн-табло. Время прилета – 22.05 мск.
Ранее сообщалось, что первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в аэропорт "Пулково" в 23.54 мск 4 марта. Это был также рейс авиакомпании Emirates.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву
