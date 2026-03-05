https://ria.ru/20260305/reys-2078871895.html
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург - РИА Новости, 05.03.2026
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании Emirates из Дубая прибыл в петербургский аэропорт "Пулково", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:44:00+03:00
2026-03-05T22:44:00+03:00
2026-03-05T22:44:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
пулково (аэропорт)
дубай
в мире
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078869723.html
дубай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, пулково (аэропорт), дубай, в мире, санкт-петербург
Военная операция США и Израиля против Ирана, Пулково (аэропорт), Дубай, В мире, Санкт-Петербург
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Петербург
Второй после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Пулково