Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина

СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о пересмотре решения суда 2024 года о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил приостановить производство по заявлению представителя ответчика Разина Андрея Александровича - Жаркова - о пересмотре решения Хостинского районного суда 14 августа 2024 года по вновь открывшимся обстоятельствам… до рассмотрения Краснодарским краевым судом апелляционной жалобы Шатуновой Светланы на решение Хостинского районного суда города Сочи от 20 февраля 2007 года", - заявила судья.

Хостинский районный суд Сочи в декабре 2025 года восстановил процессуальные сроки на решение суда об установлении факта авторства музыкальных произведений по заявлению Разина 2007 года.

Факт авторства был признан судом в 2007 году, певец Юрий Шатунов не был привлечен к участию в данном деле.

Жалобу на решение суда рассмотрят в апелляционной инстанции в Краснодарском краевом суде, дата заседания в настоящий момент неизвестна.

Ранее Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова признал за ними права на 23 песни " Ласкового мая ", в том числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".

Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.