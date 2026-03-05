Рейтинг@Mail.ru
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина
17:33 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/razin-2078818005.html
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина - РИА Новости, 05.03.2026
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина
Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о пересмотре решения суда 2024 года о защите... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:33:00+03:00
2026-03-05T17:33:00+03:00
сочи
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
краснодарский краевой суд
сочи, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, краснодарский краевой суд
Сочи, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Краснодарский краевой суд
Суд в Сочи приостановил рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина

РИА Новости: рассмотрение иска продюсера "Ласкового мая" Разина приостановили

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина о пересмотре решения суда 2024 года о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил приостановить производство по заявлению представителя ответчика Разина Андрея Александровича - Жаркова - о пересмотре решения Хостинского районного суда 14 августа 2024 года по вновь открывшимся обстоятельствам… до рассмотрения Краснодарским краевым судом апелляционной жалобы Шатуновой Светланы на решение Хостинского районного суда города Сочи от 20 февраля 2007 года", - заявила судья.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Ущерб по делу Разина может достигать миллиарда рублей
28 января, 09:20
Хостинский районный суд Сочи в декабре 2025 года восстановил процессуальные сроки на решение суда об установлении факта авторства музыкальных произведений по заявлению Разина 2007 года.
Факт авторства был признан судом в 2007 году, певец Юрий Шатунов не был привлечен к участию в данном деле.
Жалобу на решение суда рассмотрят в апелляционной инстанции в Краснодарском краевом суде, дата заседания в настоящий момент неизвестна.
Ранее Хостинский суд Сочи по иску детей Шатунова признал за ними права на 23 песни "Ласкового мая", в том числе "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер".
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Следствие просит заочно арестовать продюсера "Ласкового мая"
11 декабря 2025, 22:01
Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, которая представляет семью Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии. МВД объявило Разина в розыск.
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
5 декабря 2025, 05:08
 
СочиАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый майКраснодарский краевой суд
 
 
