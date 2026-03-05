https://ria.ru/20260305/putin-2078749776.html
Путин попросил президента ЦАР поделиться эмоциями от поездки в Петербург
Президент России Владимир Путин попросил президента Центральноафриканской Республики Арканжа Туадеру поделиться впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:39:00+03:00
