Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию БПЛА в новых регионах и приграничье для оценки ущерба жилью из-за военных действий.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей и представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Владимир Сальдо.