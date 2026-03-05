Рейтинг@Mail.ru
09:51 05.03.2026
Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах
Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию БПЛА в новых регионах и приграничье для оценки ущерба жилью из-за военных... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:51:00+03:00
2026-03-05T09:51:00+03:00
жилье
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
денис пушилин
жилье, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, денис пушилин
Жилье, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Денис Пушилин
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию БПЛА в новых регионах и приграничье для оценки ущерба жилью из-за военных действий.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей и представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Владимир Сальдо.
ЖильеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил МишустинДенис Пушилин
 
 
