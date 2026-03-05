Путин поручил представить предложения по применению БПЛА в новых регионах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию БПЛА в новых регионах и приграничье для оценки ущерба жилью из-за военных действий.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.