Пушков оценил шансы республиканцев на выборах в связи с рейтингом Трампа

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Республиканская партия с нынешними рейтингами президента США Дональда Трампа рискует потерять обе палаты конгресса на выборах в ноябре, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Симпатизирующий Трампу телеканал Fox News опубликовал результаты своего последнего опроса: 43% довольны тем, как он выполняет свои обязанности, 57% недовольны. Эти результаты щадящи к Трампу: более ранние опросы показывали уровень поддержки менее 40%. И все же с такими рейтингами своего лидера республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса на выборах в ноябре", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что число поддерживающих Трампа во время проведения им военных действий против Ирана указывает на серьезные проблемы с электоратом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.