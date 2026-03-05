Число зарегистрированных питомцев в Подмосковье выросло в 3,5 раза за год

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За год действия административной ответственности число зарегистрированных питомцев в Подмосковье выросло в 3,5 раза — до 36,6 тысячи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

С марта 2025 года в регионе ввели штрафы для владельцев незарегистрированных собак. Ранее регистрация была профилактической.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал, что в первую очередь была проведена масштабная информационная работа с владельцами: им объяснили, что регистрация поможет быстрее найти питомца в случае потери.

"Сегодня мы видим эффект от принятых решений. За год действия административной ответственности количество зарегистрированных домашних животных выросло в 3,5 раза по сравнению с периодом, когда регистрация носила профилактический характер", - приводит пресс-служба слова Двойных.

Он добавил, что эта мера направлена на формирование культуры ответственного владения питомцами и сокращение числа безнадзорных собак.

В ведомстве уточнили: всего с сентября 2023 года в региональный реестр внесли 51,2 тысячи активных записей. Причем, до марта 2025 года было зарегистрировано только 14,5 тысячи животных.

Регистрировать нужно всех собак, чьи хозяева живут в Подмосковье. Сделать это необходимо в течение двух недель после того, как щенку исполнится три месяца. Взрослых собак, которых раньше не оформили, тоже надо поставить на учет. Если хозяин захочет, можно зарегистрировать и кошку, а также любого другого питомца.

При регистрации животному присваивают уникальный номер — он попадает в единую базу данных вместе с контактами владельца. Если питомец потеряется, это поможет быстро его найти и вернуть домой.

Процедура регистрации проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья. По доступной цене оплачивается только установка микрочипа. Однако владельцы вправе установить его в любой ветклинике. Дополнительно действует услуга онлайн-регистрации на портале региональных госуслуг. Зарегистрировать животных могут не только граждане, но и организации. Для этого нужно убедиться, что питомец чипирован, сделать его фотографию анфас и снимки страниц ветеринарного паспорта с данными владельца и номером чипа. Затем необходимо зайти на портал, заполнить электронную форму и отправить заявку. Результат придет в личный кабинет пользователя.

Если не зарегистрировать собаку, можно получить штраф. В первый раз инспектор вынесет предупреждение, во второй — выпишет штраф. Для граждан он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а для организаций — от 15 до 30 тысяч.