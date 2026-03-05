Рейтинг@Mail.ru
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:00 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/pimenov-2078734190.html
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе
Экс-нападающий сборной России, бывший заместитель генерального директора самарских "Крыльев Советов" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости заявил, что... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T14:00:00+03:00
2026-03-05T14:00:00+03:00
футбол
руслан пименов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035609760_0:64:2979:1740_1920x0_80_0_0_ab7dec5849ee259ba4069e42e76b2b98.jpg
руслан пименов
Футбол, Руслан Пименов
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе

Пименов заявил, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-нападающий сборной России, бывший заместитель генерального директора самарских "Крыльев Советов" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости заявил, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
Пименов занимал пост заместителя гендиректора "Крыльев Советов" с февраля по август 2025 года. После этого экс-футболист сборной России заявил РИА Новости, что готов к новой работе и уже ищет варианты продолжения карьеры.
«
"Нахожусь в поисках работы, но до конца весны ничего точно не будет, потому что все команды укомплектованы и предложений нет. Хотелось бы продолжить работу в качестве менеджера. Будет неплохо, мне понравилось", - сказал бывший спортсмен.
Пименову 44 года. В 1999-2006 годах он выступал за московский "Локомотив", с которым стал двукратным чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны. Также он выступал за владикавказскую "Аланию", московское и минское "Динамо", французский "Мец". Форвард провел четыре матча за сборную России.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
