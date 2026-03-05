https://ria.ru/20260305/pimenov-2078734190.html
Пименов рассказал, когда планирует вернуться к работе в футболе
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-нападающий сборной России, бывший заместитель генерального директора самарских "Крыльев Советов" Руслан Пименов в разговоре с РИА Новости заявил, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
Пименов занимал пост заместителя гендиректора "Крыльев Советов" с февраля по август 2025 года. После этого экс-футболист сборной России заявил РИА Новости, что готов к новой работе и уже ищет варианты продолжения карьеры.
"Нахожусь в поисках работы, но до конца весны ничего точно не будет, потому что все команды укомплектованы и предложений нет. Хотелось бы продолжить работу в качестве менеджера. Будет неплохо, мне понравилось", - сказал бывший спортсмен.
Пименову 44 года. В 1999-2006 годах он выступал за московский "Локомотив", с которым стал двукратным чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны. Также он выступал за владикавказскую "Аланию", московское и минское "Динамо", французский "Мец". Форвард провел четыре матча за сборную России.