Подросток, которого искали неделю, стал фигурантом дела о мошенничестве - РИА Новости, 05.03.2026
22:39 05.03.2026
Подросток, которого искали неделю, стал фигурантом дела о мошенничестве
происшествия
санкт-петербург
россия
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, россия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Всеволожский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Руслан Кривобок
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша из Ленобласти, которого искали неделю, стал фигурантом дела о мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Владислава, 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) УК РФ. Суд следствию в страже отказал, избрал фигуранту домашний арест по 03.05.2026", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что молодой человек 18 февраля вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств.
"После с неустановленными соучастниками под предлогом декларирования и обмена денежных средств не позднее 09 часов 00 минут 24 февраля получил от П. денежные средства в размере 64 000 евро (5 797 120 рублей)", - отмечает пресс-служба.
Юноша пропал 25 февраля, в понедельник СУ СК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения подростка из поселка Янино Всеволожского района возбуждено дело. Молодого человека также искали волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт". В среду его нашли. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что юноша находился под влиянием мошенников, которые отправляли его на задания, например, забрать деньги по указанному адресу.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
