Подросток, которого искали неделю, стал фигурантом дела о мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша из Ленобласти, которого искали неделю, стал фигурантом дела о мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Владислава, 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество - ред.) УК РФ . Суд следствию в страже отказал, избрал фигуранту домашний арест по 03.05.2026", - говорится в сообщении

Следствие полагает, что молодой человек 18 февраля вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств.

"После с неустановленными соучастниками под предлогом декларирования и обмена денежных средств не позднее 09 часов 00 минут 24 февраля получил от П. денежные средства в размере 64 000 евро (5 797 120 рублей)", - отмечает пресс-служба.