Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае
04:37 05.03.2026 (обновлено: 05:18 05.03.2026)
Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае
Вид на Дубай из иллюминатора самолета
Вид на Дубай из иллюминатора самолета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на Дубай из иллюминатора самолета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Вернувшаяся в Петербург российская туристка рассказала РИА Новости, как прятались в убежище во время взрывов в Дубае.
Первый после приостановки полетов рейс из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
"Там не так страшно, первая ночь была очень страшная. Слышали (взрывы - ред.), видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже", - рассказала туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
