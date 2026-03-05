Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Вернувшаяся в Петербург российская туристка рассказала РИА Новости, как прятались в убежище во время взрывов в Дубае.

Первый после приостановки полетов рейс из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.

"Там не так страшно, первая ночь была очень страшная. Слышали (взрывы - ред.), видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже", - рассказала туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.