Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае
2026-03-05T04:37:00+03:00
2026-03-05T04:37:00+03:00
2026-03-05T05:18:00+03:00
в мире
санкт-петербург
дубай
сша
военная операция сша и израиля против ирана
санкт-петербург
дубай
сша
в мире, санкт-петербург, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Санкт-Петербург, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вернувшаяся в Петербург россиянка рассказала, как пережила взрывы в Дубае
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Вернувшаяся в Петербург российская туристка рассказала РИА Новости, как прятались в убежище во время взрывов в Дубае.
Первый после приостановки полетов рейс из Дубая в Петербург прибыл в 23.54 мск в среду.
"Там не так страшно, первая ночь была очень страшная. Слышали (взрывы - ред.), видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже", - рассказала туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.