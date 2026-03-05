Рейтинг@Mail.ru
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 05.03.2026 (обновлено: 15:08 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/paralimpiada-2078754103.html
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс попросил национальные делегации не придавать политический окрас своим отказам от участия в РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T14:49:00+03:00
2026-03-05T15:08:00+03:00
павел рожков
эндрю парсонс
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
крэйг спенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_7a42ac61efd49f5649672bb5da2955f0.jpg
https://ria.ru/20260305/rozhkov-2078744367.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776436971_158:419:2330:2048_1920x0_80_0_0_5fdfe9e5834766d5dc233a1a953ac3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
павел рожков, эндрю парсонс, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, крэйг спенс
Павел Рожков, Эндрю Парсонс, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Крэйг Спенс
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады

IPC призвал страны не политизировать отказы от посещения открытия Паралимпиады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс попросил национальные делегации не придавать политический окрас своим отказам от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков журналистам.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Как сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс сообщил, что немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день.
«

"Парсонс разослал пресс-релиз национальным делегациям, чтобы из-за того, что по каким-либо причинам делегации и спортсмены не идут (на церемонию), не превращать это в политику. Традиционно на летних и зимних Паралимпийских играх многие спортсмены, в том числе и россияне, те, которые участвуют в соревнованиях на следующий день, они не участвуют в церемонии открытия. Мы с представителями нашей делегации должны будем выехать в 8 часов утра и вернуться в 3-4 часа ночи. Поэтому понятно, что если утром на следующий день старт у горнолыжников, у сноубордистов, о каких успешных соревнованиях может быть речь", - заявил Рожков.

В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах ПКР. Шесть российских параатлетов выступят на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном.
"Финляндия заявляла о том, что они не будут участвовать в церемонии открытия еще полгода назад. Об этом говорили в национальном комитете в связи с тем, что на следующий день они участвуют в соревнованиях. Сейчас они начинают объяснять, что не участвуют, потому что они якобы бойкотируют церемонию открытия. То, что церемония открытия будет немногочисленной, понятно. Это из-за логистики, из-за участия в соревнованиях. И наши спортсмены практически все не смогут принять участия. Открытие происходит очень красиво и достойно, и по опыту участия во многих Паралимпийских играх многие наши спортсмены, которые участвуют на следующий день, переживают, что не смогут принять участие в открытии. Хотели бы принять участие", - добавил Рожков.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн
Вчера, 14:28
 
Павел РожковЭндрю ПарсонсПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыКрэйг Спенс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала