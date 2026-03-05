IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Как сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс сообщил, что немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день.

"Парсонс разослал пресс-релиз национальным делегациям, чтобы из-за того, что по каким-либо причинам делегации и спортсмены не идут (на церемонию), не превращать это в политику. Традиционно на летних и зимних Паралимпийских играх многие спортсмены, в том числе и россияне, те, которые участвуют в соревнованиях на следующий день, они не участвуют в церемонии открытия. Мы с представителями нашей делегации должны будем выехать в 8 часов утра и вернуться в 3-4 часа ночи. Поэтому понятно, что если утром на следующий день старт у горнолыжников, у сноубордистов, о каких успешных соревнованиях может быть речь", - заявил Рожков.

"Финляндия заявляла о том, что они не будут участвовать в церемонии открытия еще полгода назад. Об этом говорили в национальном комитете в связи с тем, что на следующий день они участвуют в соревнованиях. Сейчас они начинают объяснять, что не участвуют, потому что они якобы бойкотируют церемонию открытия. То, что церемония открытия будет немногочисленной, понятно. Это из-за логистики, из-за участия в соревнованиях. И наши спортсмены практически все не смогут принять участия. Открытие происходит очень красиво и достойно, и по опыту участия во многих Паралимпийских играх многие наши спортсмены, которые участвуют на следующий день, переживают, что не смогут принять участие в открытии. Хотели бы принять участие", - добавил Рожков.