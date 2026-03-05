https://ria.ru/20260305/paralimpiada-2078698244.html
Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России
Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России
Французские власти не будут присутствовать на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T12:04:00+03:00
2026-03-05T12:04:00+03:00
2026-03-05T12:04:00+03:00
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078533280_0:206:3190:2000_1920x0_80_0_0_8b4d437e38191dc8faaa593d4f89a266.jpg
https://ria.ru/20260304/gornolyzhniki-2078601052.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078533280_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_487cd7ffb45dff9af00b3717a6a10492.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр)
Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России
Власти Франции отказались посетить открытие Паралимпиады из-за символики России
ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Французские власти не будут присутствовать на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра спорта Франции Марина Феррари.
Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на играх под национальным флагом и гимном.
"Франция не будет направлять представителей своего правительства на церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане/Кортине (6-15 марта), чтобы выразить свое несогласие с возвращением российских и белорусских спортсменов", - передает агентство.
При этом ранее глава Паралимпийского и спортивного комитета Франции (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявляла, что Париж не собирался по примеру ряда других стран бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой спорт, в том числе паралимпийский, должен быть свободен от политики