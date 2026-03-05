Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Французские власти не будут присутствовать на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с национальной символикой, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра спорта Франции Марина Феррари.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на играх под национальным флагом и гимном.

"Франция не будет направлять представителей своего правительства на церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане/Кортине (6-15 марта), чтобы выразить свое несогласие с возвращением российских и белорусских спортсменов", - передает агентство.

При этом ранее глава Паралимпийского и спортивного комитета Франции (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявляла, что Париж не собирался по примеру ряда других стран бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии сообщил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии.