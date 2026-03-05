В Нигерии боевики похитили более ста женщин и детей, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Вооружённые бандиты напали на лагерь для временно перемещённых лиц в городе Нгоше в нигерийском штате Борно, где похитили более ста женщин и детей, а также атаковали военную базу неподалёку, сообщило в четверг издание Daily Trust.
"Жители Нгоше покидают город и направляются в соседний населённый пункт – Пулка. Это ужасное нападение, учитывая, что многие беженцы только начали возвращаться на родину из Камеруна… Главный имам города убит, более ста женщин и детей похищены", - сообщил изданию источник, пожелавший остаться анонимным.
Ещё один источник сказал, что по меньшей мере девять военнослужащих были убиты в ходе нападения боевиков на военную базу в городе Нгоше.
"Сейчас у нас нет окончательных данных по жертвам среди гражданских и военных. Пока нам удалось обнаружить тела девяти военнослужащих", - сообщил он.
Сенатор от штата Борно Али Ндуме подтвердил, что среди военных и гражданских есть погибшие, и призвал правительство провести военную операцию в окрестных лесах и горных районах. Он также выразил мнение, что местные повстанцы были недовольны планами правительства по возвращению беженцев в штат, в связи с чем предприняли нападение на Нгоше, где подожгли множество жилых домов и торговых лавок.
