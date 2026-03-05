Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
20:00 05.03.2026
Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке
Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в четверг заявил, что эскалация на Ближнем Востоке... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
турция
ближний восток
франция
реджеп тайип эрдоган
эммануэль макрон
нато
в мире, турция, ближний восток, франция, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон, нато
В мире, Турция, Ближний Восток, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, НАТО
Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эрдоган напомнил Макрону о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран НАТО в Брюсселе
Флаги стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в четверг заявил, что эскалация на Ближнем Востоке требует укрепления сотрудничества членов НАТО.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также конфликты на Ближнем Востоке, региональные и глобальные проблемы.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана
Вчера, 14:53
"В ходе беседы наш президент (Эрдоган - ред.) отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Иране, выражает сожаление по поводу гибели мирных жителей и обеспокоенность ростом числа погибших, а также подчеркнул, что распространение конфликтов на наш регион неприемлемо",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке станет источником нестабильности как для региона, так и для всего мира, и что Турция прилагает интенсивные усилия для укрепления дипломатической базы и возобновления переговоров.
"В ходе переговоров наш президент отметил, что конфликтные процессы в нашем регионе и в мире требуют укрепления сотрудничества в области обороны между странами-членами НАТО и что важно ускорить реализацию совместных шагов в области оборонной промышленности, которые долгое время не могли быть осуществлены", - уточнила канцелярия Эрдогана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп назвал Испанию "лузером", враждебно настроенным к НАТО
Вчера, 18:46
 
В миреТурцияБлижний ВостокФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль МакронНАТО
 
 
