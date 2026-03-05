Эрдоган заявил о важности укрепления НАТО из-за ситуации на Ближнем Востоке

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в четверг заявил, что эскалация на Ближнем Востоке требует укрепления сотрудничества членов НАТО.

Эрдоган заявил, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке станет источником нестабильности как для региона, так и для всего мира, и что Турция прилагает интенсивные усилия для укрепления дипломатической базы и возобновления переговоров.