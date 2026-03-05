Рейтинг@Mail.ru
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.03.2026
14:50 05.03.2026 (обновлено: 14:54 05.03.2026)
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и государствами Персидского залива, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы находимся в постоянном контакте с Тегераном и государствами Персидского залива", - сказал Шойгу.
Шойгу рассказал о последствиях ситуации вокруг Ирана
Вчера, 14:48
 
