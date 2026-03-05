https://ria.ru/20260305/moskva-2078754966.html
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, заявил Шойгу
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном и государствами Персидского залива, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T14:54:00+03:00
