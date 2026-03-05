Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Малинин получил премию "За честную игру" на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:47 05.03.2026
Фигурист Малинин получил премию "За честную игру" на Олимпийских играх
Фигурист Малинин получил премию "За честную игру" на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Фигурист Малинин получил премию "За честную игру" на Олимпийских играх
Американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии "За честную игру" на Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Международного... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026
Фигурист Малинин получил премию "За честную игру" на Олимпийских играх

МОК наградил фигуриста Малинина премией "За честную игру" на Олимпийских играх

© РИА Новости / Санто Стефано
Илья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии "За честную игру" на Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
На соревнованиях в Италии американец завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольного выступления и занял итоговое восьмое место.
«
"Малинин, вошедший в шорт-лист из шести финалистов, был выбран за проявление исключительного спортивного духа во время индивидуальных соревнований среди мужчин. После произвольной программы, по итогам которой он опустился с первого места на восьмое, Малинин сразу же отбросил личное разочарование, чтобы тепло обнять и поздравить золотого медалиста Михаила Шайдорова", - говорится в сообщении.
Премия вручается МОК совместно с Международным комитетом за честную игру (CIFP).
Малинину 21 год. Он также является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем Финала Гран-при.
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае
Вчера, 14:37
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае
Вчера, 14:37
 
Фигурное катание
Илья Малинин
Международный олимпийский комитет (МОК)
Зимние Олимпийские игры 2026
 
