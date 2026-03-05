https://ria.ru/20260305/lyuzenkov-2078826081.html
Тренер "Сибири" считает, что в КХЛ должно быть два клуба из Китая
05.03.2026
Тренер "Сибири" считает, что в КХЛ должно быть два клуба из Китая
Главный тренер новосибирской "Сибири" Ярослав Люзенков считает, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пошло бы на пользу участие в лиге двух китайских... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер новосибирской "Сибири" Ярослав Люзенков считает, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пошло бы на пользу участие в лиге двух китайских клубов.
"Сибирь" в четверг обыграла "Шанхайских драконов" (2:1) на вынесенном матче чемпионата КХЛ в Шанхае, который состоялся в рамках KHL World Games.
«
"Я обеими руками не просто за такую практику, а за то, чтобы в Китае было две команды. Так было бы интереснее - приехать не в один город на пару дней, а в два условно на неделю. Для хоккея, для КХЛ и для наших стран это было бы здорово. Если на арене в Шанхае сократить площадку, то условия для игры в хоккей будут такими же, как и в России", - сказал Люзенков журналистам.
"Сибирь" после 62 матчей чемпионата имеет в своем активе 60 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, опережая идущий девятым хабаровский "Амур" на пять баллов.
"Предполагали, что будет много голов, ведь большая площадка предусматривает много атакующих действий. Но обе команды вцепились в игру, держали ее в напряжении. Очень важные для нас два очка. Что касается поражения "Амура" в игре с "Салаватом Юлаевым", то мы не следили за этим матчем. Да и желать поражения нашему сопернику по борьбе за попадание в плей-офф - не наш стиль", - добавил тренер.