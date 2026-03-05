Рейтинг@Mail.ru
Всадницу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан
10:59 05.03.2026
Всадницу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан
Всадницу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан
Федерация конного спорта России (ФКСР) отстранила наездницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан,... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
россия
россия, фкср, мгимо
Россия, ФКСР, МГИМО
Всадницу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан

Всадницу Плетневу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федерация конного спорта России (ФКСР) отстранила наездницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан, сообщается на сайте организации.
Инцидент произошел в конце декабря 2025 года на территории Международного конного центра "Отрада". Рамзан скинул с седла Плетневу, после чего всадница решила наказать животное. В социальных сетях было распространено видео, на котором лошадь избивали хлыстом, перед этим связав ей ноги. Животное получило серьезные повреждения головы.
За жестокое обращение с лошадью Плетнева была отстранена на один год, Якубович - на два. Отмечается, что они отстранены от любых соревнований по конному спорту на территории России и за рубежом в качестве спортсмена, тренера, члена спортивной делегации, представителя спортсмена, официального лица.
"Решение было принято на основе голосования членов бюро ФКСР после рассмотрения объяснения Плетневой и Якубович, объяснения ООО "Международный конный центр "Отрада", представленных видеофайлов, фиксирующих сам инцидент и состояние лошади на текущий момент, а также мнения студенческого комитета ФКСР, конного клуба МГИМО и заключения ветеринарного комитета ФКСР", - говорится в заявлении федерации.
Тройка Фест прошел в деревне Энколово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Русская "Формула-1": как прошел фестиваль русской тройки
РоссияФКСРМГИМО
 
