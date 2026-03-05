Всадницу отстранили за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федерация конного спорта России (ФКСР) отстранила наездницу Елизавету Плетневу и тренера Екатерину Якубович за жестокое обращение с лошадью по кличке Рамзан, сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в конце декабря 2025 года на территории Международного конного центра "Отрада". Рамзан скинул с седла Плетневу, после чего всадница решила наказать животное. В социальных сетях было распространено видео, на котором лошадь избивали хлыстом, перед этим связав ей ноги. Животное получило серьезные повреждения головы.

За жестокое обращение с лошадью Плетнева была отстранена на один год, Якубович - на два. Отмечается, что они отстранены от любых соревнований по конному спорту на территории России и за рубежом в качестве спортсмена, тренера, члена спортивной делегации, представителя спортсмена, официального лица.