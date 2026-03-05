Рейтинг@Mail.ru
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
23:19 05.03.2026 (обновлено: 23:36 05.03.2026)
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.03.2026
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.03.2026
Новости
алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев

Лихачев: ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей ЗАЭС, завершили досрочно

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев.
"Ремонтные бригады "Росатома" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На ЗАЭС прокомментировали ночной обстрел жилого дома в Энергодаре
3 марта, 15:29
Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса".
"Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он.
Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он.
"Восстановление второй линии (" Ферросплавная-1") позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью", - подчеркнул Лихачев.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ВСУ обстреливал Энергодар, несмотря на режим остановки огня, заявил Лихачев
Вчера, 23:21
 
