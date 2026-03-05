https://ria.ru/20260305/likhachev-2078875420.html
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.03.2026
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев
Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.03.2026
Лихачев: ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей ЗАЭС, завершили досрочно
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев.
"Ремонтные бригады "Росатома
" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС
сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев
, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса".
"Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он.
Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии
и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он.
"Восстановление второй линии (" Ферросплавная-1") позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения и минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью", - подчеркнул Лихачев.