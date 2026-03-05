Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" завершили досрочно, заявил Лихачев

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1", снабжающей электричеством Запорожскую АЭС, завершен на сутки раньше срока, заявил глава 'Росатома" Алексей Лихачев.

"Ремонтные бригады " Росатома " завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - сказал в четверг Лихачев , слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

Лихачев поблагодарил специалистов "Росатома", которые, по его словам, не просто раньше установленного срока справились с поставленной задачей, "но выполняли работу круглосуточно в условиях постоянного стресса".

"Электротехническое оборудование линии "Ферросплавная-1" было повреждено 10 февраля в результате удара украинских формирований. 27 февраля мы смогли приступить к ремонтным работам, которые стали возможны благодаря введению локального режима прекращения огня", - добавил он.

Договоренности об этом были достигнуты с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке министерства обороны РФ, Росгвардии и министерства иностранных дел РФ и госкорпорации "Росатом", добавил Лихачев. За проводимыми работами наблюдали специалисты агентства из 33-й команды МАГАТЭ, находящейся на объекте, отметил он.