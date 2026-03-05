https://ria.ru/20260305/legreyd-2078750706.html
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса
Признавшийся в измене Легрейд заявил, что сильно похудел после заявления на ОИ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии публично сообщил о том, что изменил своей девушке, заявил, что сильно похудел и испытывал проблемы со сном из-за стресса от сложившейся ситуации.
10 февраля занял третье место в индивидуальной гонке. После церемонии награждения биатлонист рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Олимпийские чемпионы Йоханнес Бё
раскритиковали соотечественника за неуместное заявление. Позднее Легрейд извинился перед партнерами по команде и болельщиками за свои слова.
"Думаю, любой, кто пережил нечто подобное, сможет меня понять. Это была физическая реакция, такова реальность, это просто часть процесса. Мне было трудно есть и спать. Поэтому я похудел сильнее, чем следовало бы. Надеюсь, на предстоящих стартах нас ждет много хорошей еды, чтобы я мог нормально питаться и вернуться в форму", - приводит слова Легрейда NRK.
Ранее бывшая девушка биатлониста отказалась прощать спортсмена, она сообщила об этом VG, пожелав остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза в гонке преследования на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. После этого он выиграл на Олимпиаде 2026 года еще три серебряные и одну бронзовую медали.