Рейтинг@Mail.ru
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
14:41 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/legreyd-2078750706.html
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии публично сообщил о том, что изменил своей... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T14:41:00+03:00
2026-03-05T14:41:00+03:00
биатлон
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
https://ria.ru/20260301/khalili-2077652051.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Биатлон, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Оскандалившийся на ОИ норвежец признался, что сильно похудел из-за стресса

Признавшийся в измене Легрейд заявил, что сильно похудел после заявления на ОИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Легрейд
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, который после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии публично сообщил о том, что изменил своей девушке, заявил, что сильно похудел и испытывал проблемы со сном из-за стресса от сложившейся ситуации.
Легрейд 10 февраля занял третье место в индивидуальной гонке. После церемонии награждения биатлонист рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление. Позднее Легрейд извинился перед партнерами по команде и болельщиками за свои слова.
«
"Думаю, любой, кто пережил нечто подобное, сможет меня понять. Это была физическая реакция, такова реальность, это просто часть процесса. Мне было трудно есть и спать. Поэтому я похудел сильнее, чем следовало бы. Надеюсь, на предстоящих стартах нас ждет много хорошей еды, чтобы я мог нормально питаться и вернуться в форму", - приводит слова Легрейда NRK.
Ранее бывшая девушка биатлониста отказалась прощать спортсмена, она сообщила об этом VG, пожелав остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза в гонке преследования на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. После этого он выиграл на Олимпиаде 2026 года еще три серебряные и одну бронзовую медали.
Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Халили выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
1 марта, 13:47
 
БиатлонСтурла ЛегрейдЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала