11:42 05.03.2026 (обновлено: 11:54 05.03.2026)
Россия верна договоренностям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров
россия, аляска, сша, в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, нато, марк рютте
Россия, Аляска, США, В мире, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, НАТО, Марк Рютте
Россия верна договоренностям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия остается верна договоренностям, достигнутым на Аляске, и надеется, что США тоже никто с этого пути не собьет, несмотря на старания европейцев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы полностью привержены договоренностям Аляски, и американские коллеги хорошо знают, о чем идет речь, поскольку это были их предложения. И мы на этой позиции и остаемся. Надеемся, и наших американских коллег никто с этого истинного пути не собьет, несмотря на все старания (главы Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, (генсека НАТО - ред.) Марка Рютте и прочих хозяев киевского режима", - сказал министр в ходе своего выступления на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
Россия Аляска США В мире Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Сергей Лавров НАТО Марк Рютте
 
 
