14:19 05.03.2026
Эксперт рассказал об усилении позиции России на нефтегазовом рынке в Азии
экономика, иран, россия, персидский залив, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), фуад хусейн, сергей лавров, российская академия наук, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Иран, Россия, Персидский залив, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Фуад Хусейн, Сергей Лавров, Российская академия наук, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Кризис вокруг Ирана может усилить позиции России на нефтяном и газовом рынках стран Азии, поскольку в условиях нестабильных поставок через Персидский залив растет значение сухопутных маршрутов и северных поставщиков, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Любые кризисы в узловых точках мировой морской логистики, таких как Ормузский пролив и Суэцкий канал, мгновенно отражаются на всей мировой экономике. Еще на прошлой неделе около пятой части мировой нефти проходило через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой энергетической логистики. В этих условиях кризис вокруг Ирана может усилить позиции России на азиатском рынке нефти и газа", - сказал он.
По его словам, в настоящее время наблюдается не столько нефтяной кризис, сколько кризис устойчивых и прогнозируемых маршрутов.
"Нефти в мире достаточно, поскольку в последнее время предложение даже незначительно превышало спрос. Однако привычные пути ее доставки оказываются рискованными. Учитывая, что поставки через Персидский залив становятся нестабильными, растет значение сухопутных маршрутов и северных поставщиков", - добавил собеседник агентства.
Сегодня, заметил Бахтизин, "цена нефти определяется не столько геологией, сколько географией и геополитикой, а мировая энергетика постепенно переходит от длинных цепочек поставок к региональным энергетическим контурам, замкнутым на формирующиеся макрорегионы".
Таким макрорегиона, по его словам, три. "Первый – американский, стремящийся к ресурсной самодостаточности, включая контроль над поставками редкоземельных элементов. Его население составляет около 1 миллиарда человек. Второй – евразийский, ядро которого формируется вокруг Китая и России, вместе с ближайшими партнерами его население может приближаться к 1,7 миллиарда человек. Третий – западноевропейский (в первую очередь ЕС), который сталкивается с серьезными ресурсными ограничениями и растущей зависимостью от внешних поставок", - уточнил директор ЦЭМИ РАН.
"Таким образом, в формирующейся конфигурации мировой энергетики усиливаются позиции стран, которые одновременно обладают ресурсами, инфраструктурой и устойчивыми транспортными направлениями. Россия в этой системе объективно занимает одно из ключевых мест", - заключил он.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, в том числе из Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку.
ЭкономикаИранРоссияПерсидский заливАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )Фуад ХусейнСергей ЛавровРоссийская академия наукЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
