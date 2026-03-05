Косачев назвал расширение НАТО на Украину поощрением провокаций Киева

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нельзя допускать расширения Североатлантического альянса, особенно включения в него Украины, поскольку Киев будет совершать провокации в адрес РФ, а потом требовать защиты НАТО от ответных действий России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.