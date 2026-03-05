Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал расширение НАТО на Украину поощрением провокаций Киева
13:02 05.03.2026
Косачев назвал расширение НАТО на Украину поощрением провокаций Киева
2026-03-05T13:02:00+03:00
2026-03-05T13:02:00+03:00
Косачев назвал расширение НАТО на Украину поощрением провокаций Киева

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нельзя допускать расширения Североатлантического альянса, особенно включения в него Украины, поскольку Киев будет совершать провокации в адрес РФ, а потом требовать защиты НАТО от ответных действий России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Политик напомнил о заявлении генсека альянса Марка Рютте о том, что НАТО готовится применить статью о коллективной обороне против Ирана для защиты "каждого дюйма" территории альянса.
"В результате выстраивается такая схема: любое государство НАТО может нанести со своей территории военный удар по противнику, но ответный удар по этой территории в прочтении альянса будет считаться ударом по НАТО с последующим включением в операцию всех 32 государств-членов НАТО. Так, во всяком случае, читается 5-я статья Вашингтонского договора", - отметил Косачев в своем Telegram-канале.
Законодатель уверен, что Киев обязательно воспользовался бы такой ситуацией.
"Ни в коем случае не должно быть новых волн (расширения НАТО – ред.), в особенности и отдельно на Украину. Обязательно ударят и потребуют потом от альянса защищать свой дюйм. Или что останется к тому моменту от самораспадающейся украинской территории", - написал сенатор.
По его словам, желающих, чтобы такая провокация произошла, в воинствующей Европе хватает.
"Вот почему столь опасен Североатлантический альянс для нас в России, да и для всего мира. Вот почему опасна для мира обезумевшая от безнаказанности и вседозволенности русофобская элита Лондона, Парижа и Берлина, не говоря о новобранцах последних волн расширения", - подчеркнул Косачев.
"Главная угроза миру исходила и продолжает исходить от НАТО", - уверен он.
