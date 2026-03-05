На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

"87 тел были найдены и доставлены на берег военнослужащими ВМС", - сообщил Джаятисса в ходе выступления в парламенте.

Он отметил, что в общей сложности 32 спасенных члена экипажа иранского корабля IRIS Dena были госпитализированы в Национальную больницу Галле, один из них находится в отделении интенсивной терапии.