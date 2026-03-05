Рейтинг@Mail.ru
На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек - РИА Новости, 05.03.2026
10:02 05.03.2026 (обновлено: 10:03 05.03.2026)
На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек
Тела 87 человек найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, шри-ланка, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шри-Ланка, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Department of War/XУдар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Тела 87 человек найдены на месте затопления корабля ВМС Ирана, сообщил официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса.
Иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находилось около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
"87 тел были найдены и доставлены на берег военнослужащими ВМС", - сообщил Джаятисса в ходе выступления в парламенте.
Он отметил, что в общей сложности 32 спасенных члена экипажа иранского корабля IRIS Dena были госпитализированы в Национальную больницу Галле, один из них находится в отделении интенсивной терапии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
