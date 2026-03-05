Рейтинг@Mail.ru
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
14:09 05.03.2026 (обновлено: 17:42 05.03.2026)
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце - РИА Новости, 05.03.2026
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце
Жизненный путь кометы C/2026 A1 (MAPS) подходит к концу и уже 4 апреля она упадет на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:09:00+03:00
2026-03-05T17:42:00+03:00
россия, китай, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Россия, Китай, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце

ИКИ РАН: комета C/2026 A1 (MAPS) упадет на Солнце в начале апреля

© Depositphotos.com / kevron2002Восход Солнца из космоса
Восход Солнца из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / kevron2002
Восход Солнца из космоса. Архивное фото
МОСКВА 5 мар – РИА Новости. Жизненный путь кометы C/2026 A1 (MAPS) подходит к концу и уже 4 апреля она упадет на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Комета C/2026 A1 (MAPS) на данный момент уже не имеет никаких шансов избежать своей ранее спрогнозированной судьбы. Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Ученые уточняют, что с большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Попытаться найти комету на небе можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Взрывной рост светимости небесного тела должен, по расчетам, начаться в последние дни марта, когда на небе начнет вырастать хвост кометы, рассказали ученые.
В январе исследователи рассказывали, что данная комета, предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях в Китае, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе как Великая комета 1843 года, уточняется в тексте.
Заголовок открываемого материала