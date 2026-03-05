"Не имеет шансов". Ученые рассказали о падении кометы на Солнце

МОСКВА 5 мар – РИА Новости. Жизненный путь кометы C/2026 A1 (MAPS) подходит к концу и уже 4 апреля она упадет на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Комета C/2026 A1 (MAPS) на данный момент уже не имеет никаких шансов избежать своей ранее спрогнозированной судьбы. Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Ученые уточняют, что с большой вероятностью последние дни жизни небесного тела удастся увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Попытаться найти комету на небе можно будет на закате в течение примерно полутора часов после захода Солнца. Взрывной рост светимости небесного тела должен, по расчетам, начаться в последние дни марта, когда на небе начнет вырастать хвост кометы, рассказали ученые.
В январе исследователи рассказывали, что данная комета, предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти тысячу лет назад и была описана в рукописях в Китае, Японии и Британии. Впоследствии она раскололась на множество частей, одна из которых вновь появился на небе как Великая комета 1843 года, уточняется в тексте.
Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца
26 февраля, 06:16