Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:36 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/khmao-2078671919.html
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле - РИА Новости, 05.03.2026
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле
Делегация Сургутского района договорилась о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, планируется проведение научных форумов, открытие выставочных площадок и... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:36:00+03:00
2026-03-05T10:36:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
михаил пиотровский
сургутский район
санкт-петербург
государственный эрмитаж
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078670152_0:27:1682:973_1920x0_80_0_0_4043e205aa2e9f31403f1eb2ce73cfd1.png
сургутский район
санкт-петербург
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078670152_242:0:1682:1080_1920x0_80_0_0_43305bde18455825980c0e238eefbf1f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил пиотровский, сургутский район, санкт-петербург, государственный эрмитаж, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Михаил Пиотровский, Сургутский район, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле

Делегация Сургутского района Югры договорилась о сотрудничестве с Эрмитажем

© Андрей Трубецкой/TelegramМузейный центр "Барсова гора". Кадр видео
Музейный центр Барсова гора. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Андрей Трубецкой/Telegram
Музейный центр "Барсова гора". Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 5 мар – РИА Новости. Делегация Сургутского района договорилась о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, планируется проведение научных форумов, открытие выставочных площадок и проведение цифровых выставок на базе будущего мультимедийного центра на Барсовой Горе, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Предварительные договоренности достигнуты во время недавней поездки в Санкт-Петербург. Встретились с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и представителями научного сообщества учреждения. Участники встречи высоко оценили наш проект "Барсова Гора" и бережное отношение муниципалитета к историческому наследию", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, стратегия сотрудничества предполагается на несколько лет. В Эрмитаже находятся уникальные экспонаты с урочища Барсова гора, включая набор драгоценных волжско-болгарских ювелирных украшений, тогда как сам район обладает музеем и планирует создать конгресс-холл для крупных мероприятий.
"В рамках развития музейного центра рассчитываем провести ряд совместных мероприятий. Первое из них – Всероссийский научный форум с участием специалистов Эрмитажа. Второе – в 2027 году провести Дни Эрмитажа и организовать в музее "Барсова Гора" выставку экспонатов музея эпохи Средневековья. Третье – в мультимедийном центре, который планируем открыть на Барсовой горе в 2028 году, представить цифровые выставки при поддержке научного сообщества Государственного Эрмитажа", - отметил Трубецкой.
Кроме того, сотрудники учреждения предложили провести мастер-классы для профессионального сообщества Югры. Глава Сургутского района также подчеркнул, что данное сотрудничество станет новым уровнем для музейного дела муниципалитета и всего региона.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругМихаил ПиотровскийСургутский районСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала