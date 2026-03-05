https://ria.ru/20260305/khmao-2078671919.html
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле
Делегация Сургутского района Югры договорилась о сотрудничестве с Эрмитажем
СУРГУТ, 5 мар – РИА Новости. Делегация Сургутского района договорилась о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, планируется проведение научных форумов, открытие выставочных площадок и проведение цифровых выставок на базе будущего мультимедийного центра на Барсовой Горе, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Предварительные договоренности достигнуты во время недавней поездки в Санкт-Петербург. Встретились с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским и представителями научного сообщества учреждения. Участники встречи высоко оценили наш проект "Барсова Гора" и бережное отношение муниципалитета к историческому наследию", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, стратегия сотрудничества предполагается на несколько лет. В Эрмитаже находятся уникальные экспонаты с урочища Барсова гора, включая набор драгоценных волжско-болгарских ювелирных украшений, тогда как сам район обладает музеем и планирует создать конгресс-холл для крупных мероприятий.
"В рамках развития музейного центра рассчитываем провести ряд совместных мероприятий. Первое из них – Всероссийский научный форум с участием специалистов Эрмитажа. Второе – в 2027 году провести Дни Эрмитажа и организовать в музее "Барсова Гора" выставку экспонатов музея эпохи Средневековья. Третье – в мультимедийном центре, который планируем открыть на Барсовой горе в 2028 году, представить цифровые выставки при поддержке научного сообщества Государственного Эрмитажа", - отметил Трубецкой.
Кроме того, сотрудники учреждения предложили провести мастер-классы для профессионального сообщества Югры. Глава Сургутского района также подчеркнул, что данное сотрудничество станет новым уровнем для музейного дела муниципалитета и всего региона.