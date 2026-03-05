Рейтинг@Mail.ru
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 05.03.2026 (обновлено: 22:12 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/khayfa-2078868232.html
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога - РИА Новости, 05.03.2026
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в северных пригородах израильской Хайфы, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:07:00+03:00
2026-03-05T22:12:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
хайфа
в мире
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_0:211:3071:1938_1920x0_80_0_0_9dbfe4b16ca37e29e43d2f2d93ccae77.jpg
https://ria.ru/20260305/khusity-2078867701.html
хайфа
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_bbfb608ba7484f7ac92abdcd3f5eed72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, хайфа, в мире, израиль, иран
Военная операция США и Израиля против Ирана, Хайфа, В мире, Израиль, Иран
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога

В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога, работает ПВО

© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАЙФА (Израиль), 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в северных пригородах израильской Хайфы, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Менее получаса назад на большей части территории севера Израиля, включая Хайфу, звучали сирены воздушной тревоги из-за обстрела с территории Ирана.
Новая тревога не коснулась непосредственно Хайфы, однако звуки сирен и работы ПВО из Крайота слышны в самом городе.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер
Вчера, 21:59
 
Военная операция США и Израиля против ИранаХайфаВ миреИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала