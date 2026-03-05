https://ria.ru/20260305/khayfa-2078868232.html
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в северных пригородах израильской Хайфы, известных как Крайот, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
В северных пригородах Хайфы звучит воздушная тревога
