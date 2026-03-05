Рейтинг@Mail.ru
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/katar-2078654751.html
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара - РИА Новости, 05.03.2026
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара
Турист Алексей Антошин рассказал РИА Новости о пребывании в Катаре и ожидании вывозных рейсов. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:18:00+03:00
2026-03-05T09:18:00+03:00
катар
доха
москва
qatar airways
telegram
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153260/47/1532604788_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4051baf8587cffcf6af9c39f4987d651.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078555894.html
https://ria.ru/20260304/layner-2078591469.html
https://ria.ru/20260304/dubay-2078568408.html
катар
доха
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153260/47/1532604788_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_26db3e1a7577fc625fc56fef55e28d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, доха, москва, qatar airways, telegram, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Доха, Москва, Qatar Airways, Telegram, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российский турист рассказал об ожидании вывозных рейсов из Катара

РИА Новости: российские туристы в Катаре несколько дней ожидают вывозных рейсов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Турист Алексей Антошин рассказал РИА Новости о пребывании в Катаре и ожидании вывозных рейсов.
"Мы 28 февраля должны были отправиться из Дохи в Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways, он вылетел, но через час вернулся. Оперативно прошли пограничный контроль, а пока час ждали трансфер в отель на улице, прямо над нами пролетела иранская ракета, которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", - вспоминает первый день пребывания в Катаре Алексей.
Колесо обозрения Око Дубая на острове Bluewaters в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Турист рассказал, что его беспокоило в Дубае
4 марта, 18:21
Он отмечает, что авиакомпания и государство Катар повели себя очень ответственно. Правительство Катара объявило, что берет на себя все расходы на проживание и питание пассажиров до 7 марта.
"Первая ночь была напряженной из-за массированной атаки и долгой работы ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом. Взрывов стало меньше, но напряжение от нахождения в опасной зоне безусловно имеется", - делится впечатлениями Алексей.
"Живем по сути от дня ко дню. В 9 утра нам обещают новую информацию по поводу открытия аэропорта, но он закрыт, и все рейсы отменены. Так уже пятый день в надежде, что завтра будет другой статус", - говорит турист.
Круизный лайнер Celestyal Journey в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Застрявшая на лайнере в Катаре россиянка рассказала, что их выселят 7 марта
4 марта, 21:08
Путешественники обращаются в российское посольство в надежде услышать, что прорабатываются вывозные рейсы.
"Но, к сожалению, мы уже много раз получили ответ, что никаких вывозных рейсов не будет, и чтобы мы просто ждали", - сказал Антошин.
Туристы создали группу в Telegram, в которой 248 участников, и делятся информацией.
Алексей рассказывает, что "власти Казахстана и Грузии отработали опцию вывоза своих граждан через Саудовскую Аравию". Также, по его словам, планируется вывозной рейс у белорусов.
Дубай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Дубае трансфер до других стран обойдется туристам в три тысячи долларов
4 марта, 19:21
 
КатарДохаМоскваQatar AirwaysTelegramВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала