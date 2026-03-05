https://ria.ru/20260305/katar-2078602877.html
Российские туристы рассказали, что ждут вывозных рейсов из Катара
Российские туристы рассказали, что ждут вывозных рейсов из Катара
Турист Алексей Антошин рассказал о пребывании в Катаре и ожидании вывозных рейсов. РИА Новости, 05.03.2026
катар
доха
москва
военная операция сша и израиля против ирана
Российские туристы рассказали, что ждут вывозных рейсов из Катара
Турист Алексей Антошин рассказал, что россияне ждут вывозных рейсов из Катара
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Турист Алексей Антошин рассказал о пребывании в Катаре и ожидании вывозных рейсов.
"Мы 28 февраля должны были отправиться из Дохи в Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways, он вылетел, но через час вернулся. Оперативно прошли пограничный контроль, а пока час ждали трансфер в отель на улице, прямо над нами пролетела иранская ракета, которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", - вспоминает первый день пребывания в Катаре Алексей.
Он отмечает, что авиакомпания и государство Катар повело себя очень ответственно. Правительство Катара объявило, что берет на себя все расходы на проживание и питание пассажиров до 7 марта.
"Первая ночь была напряженной из-за массированной атаки и долгой работы ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом. Взрывов стало меньше, но напряжение от нахождения в опасной зоне безусловно имеется", - делится впечатлениями Алексей.
"Живем по сути от дня ко дню. В 9 утра нам обещают новую информацию по поводу открытия аэропорта, но он закрыт, и все рейсы отменены. Так уже пятый день в надежде, что завтра будет другой статус", - говорит ria.ru турист.
Путешественники обращаются в российское посольство в надежде услышать, что прорабатываются вывозные рейсы. "Но, к сожалению, мы уже много раз получили ответ, что никаких вывозных рейсов не будет, и чтобы мы просто ждали". Туристы создали группу в телеграме, в которой 248 участников, и делятся информацией.
Алексей рассказывает, что "власти Казахстана и Грузии отработали опцию вывоза своих граждан через Саудовскую Аравию". Также, по его словам, планируется вывозной рейс у белорусов.