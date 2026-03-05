https://ria.ru/20260305/kartel-2078676211.html
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье - РИА Новости, 05.03.2026
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 3 миллиарда рублей при поставках приборов мониторинга уровня глюкозы для нужд РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:51:00+03:00
2026-03-05T10:51:00+03:00
2026-03-05T10:51:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
хабаровский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260116/fas-2068246683.html
россия
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, амурская область, хабаровский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Амурская область, Хабаровский край, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье на 3 млрд руб
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 3 миллиарда рублей при поставках приборов мониторинга уровня глюкозы для нужд минздравов Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, сообщила служба.
"ФАС
выявила картельный сговор при поставке медицинских приборов на сумму 3 миллиарда рублей. Антиконкурентное соглашение обнаружено при проведении открытого конкурса в электронной форме по выбору контрагента для исполнения офсетных обязательств... Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Сайнокэ Трейд" и ООО "Диатэк", - говорится в сообщении
.
Там уточнили, что офсетные обязательства в рамках госзакупок - это требования к поставщику по инвестированию в создание, модернизацию или освоение производства товаров или услуг в обмен на долгосрочный контракт.
"В действиях хозяйствующих субъектов ФАС России
выявила признаки заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) при участии в закупочной процедуре на поставку комплектов изделий мониторинга уровня глюкозы для нужд министерств здравоохранения Амурской области
, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев", - указали в службе.
Там добавили, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.