ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье
10:51 05.03.2026
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 3 миллиарда рублей при поставках приборов мониторинга уровня глюкозы для нужд РИА Новости, 05.03.2026
ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье

© РИА Новости / Таисия Воронцова
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 3 миллиарда рублей при поставках приборов мониторинга уровня глюкозы для нужд минздравов Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, сообщила служба.
"ФАС выявила картельный сговор при поставке медицинских приборов на сумму 3 миллиарда рублей. Антиконкурентное соглашение обнаружено при проведении открытого конкурса в электронной форме по выбору контрагента для исполнения офсетных обязательств... Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Сайнокэ Трейд" и ООО "Диатэк", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что офсетные обязательства в рамках госзакупок - это требования к поставщику по инвестированию в создание, модернизацию или освоение производства товаров или услуг в обмен на долгосрочный контракт.
"В действиях хозяйствующих субъектов ФАС России выявила признаки заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) при участии в закупочной процедуре на поставку комплектов изделий мониторинга уровня глюкозы для нужд министерств здравоохранения Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев", - указали в службе.
Там добавили, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ФАС выявила медицинский картель на торгах в Воронежской области
16 января, 10:22
 
