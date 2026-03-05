ФАС выявила медицинский картель в Забайкалье и Приморье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 3 миллиарда рублей при поставках приборов мониторинга уровня глюкозы для нужд минздравов Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, сообщила служба.

Там уточнили, что офсетные обязательства в рамках госзакупок - это требования к поставщику по инвестированию в создание, модернизацию или освоение производства товаров или услуг в обмен на долгосрочный контракт.