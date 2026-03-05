https://ria.ru/20260305/iran-2078858950.html
Действия Ирана ведут к распространению конфликта, заявил Эрдоган
Атаки Ирана по третьим странам создают риск распространения конфликта на более широкую территорию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.03.2026
Эрдоган: атаки Ирана по третьим странам создают риск распространения конфликта